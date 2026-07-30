В РТ оштрафовали 29 владельцев квартир за отказ впустить газовщиков

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Республика
30 июля 2026  12:14

К административной ответственности привлекли 29 собственников жилья, не обеспечивших доступ специалистов для проверки газового оборудования, сообщила пресс-служба Жилищной инспекции РТ. Среди нарушителей — 16 жителей Казани и 13 жителей Лаишевского района.

Штраф назначают не после первого визита: если хозяина нет дома, назначается повторная проверка. Только при повторном недопуске материалы передают в инспекцию, где заводят дело. Минимальный штраф в этот раз составил 5 тысяч рублей.

Специалисты «Газпром трансгаз Казань» проводят техобслуживание плит, колонок и котлов ежегодно. Графики публикуют на сайте компании и на стендах в подъездах. Допуск специалиста — обязанность собственника, прописанная в договоре на техобслуживание.

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