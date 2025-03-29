Жители Татарстана заработали 200 тысяч рублей на отчетах о нарушениях ПДД

За полгода работы обновленного приложения «Народный инспектор» пользователи из Татарстана получили свыше 200 тысяч рублей за сообщения о нарушениях на дорогах. По данным первого замминистра цифрового развития РТ Ильи Начвина, поступило 8 267 заявок по платным категориям, из которых более 450 уже оплачены.

Приложение, скачанное более 300 тысяч раз за 10 лет, вознаграждает за семь видов нарушений. Самые высокие выплаты — 1 440 рублей за выезд на встречную полосу и 1 150 рублей за сброс мусора из машины. За использование телефона за рулем или непропуск пешеходов платят 435 рублей, а за проезд на красный свет или непристегнутый ремень — 300 рублей.

Приложение автоматически включает камеру при запуске, упрощая фиксацию нарушений. После съемки пользователь отправляет заявку с указанием места и реквизитов для перевода. Деньги поступают после вынесения постановления, даже если нарушитель его оспорит.

В ГИБДД Татарстана отмечают, что система поощрений повысила безопасность на дорогах — водители теперь остерегаются не только камер, но и других участников движения. Проект развивается в рамках нацпроекта по цифровой трансформации: за полгода обновленную версию скачали 70 тысяч раз.