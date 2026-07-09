Жительница Казани осуждена за кражи из магазинов

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Город
9 июля 2026  17:27

В Татарстане суд вынес приговор жительнице Казани, которая на протяжении почти двух лет систематически воровала товары в магазинах Советского района. Как установило следствие, с июля 2023-го по март 2025 года женщина похищала ноутбуки, продукты и рыбу, причинив торговым точкам ущерб более чем на 111 тысяч рублей.

Суд признал её виновной по шести эпизодам кражи и назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии-поселения, а также штраф в 5 тысяч рублей. На момент оглашения приговора ущерб она не возместила.

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