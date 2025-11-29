Жительницу Казани приговорили почти к 4 годам колонии за хищение 2,5 млн рублей

Жительница Казани осуждена за серию мошенничеств на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. Следствие установило, что в период с 2016 по 2024 год она совершила несколько эпизодов обмана, используя различные схемы.

Сначала женщина получила у мужчины 500 тысяч рублей в долг под обязательство вернуть деньги по первому требованию, но обещание не выполнила. Затем, представившись продавцом квартиры в ЖК «Новый горизонт», она похитила у другой потерпевшей более 1,3 млн рублей. Аналогичным способом ей удалось завладеть 700 тысячами рублей у третьего пострадавшего.

Несмотря на непризнание вины, суд назначил ей наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.