Жителя РТ оштрафовали на 100 тыс. рублей за неуплату 3 млн рублей таможенных платежей

9 апреля 2026  09:01

Заинский городской суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в уклонении от уплаты таможенных сборов, сообщили в пресс-службе суда.

В период с 2022 по 2025 год индивидуальный предприниматель приобрел на зарубежной электронной торговой площадке более 12 тыс. игрушек с целью последующей перепродажи. Товары доставлялись международными почтовыми отправлениями, однако декларировались не в установленном порядке. Таким образом, мужчина уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 3 млн рублей.

Суд, согласившись с позицией Камской транспортной прокуратуры, назначил нарушителю штраф в размере 100 тыс. рублей. При этом задолженность по таможенным платежам предприниматель полностью погасил уже после возбуждения уголовного дела.

