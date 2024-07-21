Жителям Казани напомнили о запрете на купание в фонтанах

Дирекция парков и скверов напоминает жителям столицы РТ, что бегать и находиться на фонтанах босиком запрещено.

Поводом для напоминания, стала жалоба, которую разместили в соцсетях мэрии, на деревянные настилы фонтанов, из-за которых дети могут поскальзываться и падать. На прикрепленных к жалобе фотографиях видно, что дети находятся босиком у фонтанов.

Исполком в ответе сообщил, что находится босиком на фонтане запрещено, о чем написано на информационном стенде, в своде правил. Городские фонтаны не предназначены для купаний, так как не оборудованы всем необходимым, для обеспечения безопасности купающихся.

Что касается деревянных настилов, то их ремонт, по сообщениям исполкома, запланирован.