Жителям Казани напомнили о запрете на купание в фонтанах

news_top_970_100
Город
21 июля 2024  15:14

Дирекция парков и скверов напоминает жителям столицы РТ, что бегать и находиться на фонтанах босиком запрещено.

Поводом для напоминания, стала жалоба, которую разместили в соцсетях мэрии, на деревянные настилы фонтанов, из-за которых дети могут поскальзываться и падать. На прикрепленных к жалобе фотографиях видно, что дети находятся босиком у фонтанов. 

Исполком в ответе сообщил, что находится босиком на фонтане запрещено, о чем написано на информационном стенде, в своде правил. Городские фонтаны не предназначены для купаний, так как не оборудованы всем необходимым, для обеспечения безопасности купающихся. 

Что касается деревянных настилов, то их ремонт, по сообщениям исполкома, запланирован. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казань стала лидером по росту цен на новостройки за июнь
Жителям Казани напомнили о запрете на купание в фонтанах
В Казань на саммит БРИКС приедет президент Бразилии
Более суток не будет воды в части домов Советского района
В Камском Устье водитель «Лады» погиб, вылетев в кювет
Татарстанские эксперты обсудили, как Россия укрепляет межнациональное согласие
Кафе «Будаглы» в Казани закрыли на 70 суток
Казань будет выплачивать до 40 тысяч рублей талантливым школьникам