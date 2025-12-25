Журналисты «КВ» стали победителями конкурса Академии наук РТ

Вчера, 24 декабря, в Академии наук РТ подвели итоги конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации мероприятий научно-технологического развития в Республике Татарстан.

Лауреатов конкурса поздравили президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов, директора институтов Академии наук РТ.

- Буквально еще несколько лет назад профессия ученого была не так популярна. Многие замечательные ученые оставались в тени. А сейчас ситуация меняется: при помощи вашего пера буквально за несколько лет ученые стали узнаваемыми, и государство стало их поддерживать. Сегодня в рамках популяризации науки ваша работа неоценима, - подчеркнул президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Он отметил, что интерес журналистов к конкурсу растет. В прошлом году в нем была всего одна номинация, в этом году - три, на следующий год планируется еще больше. Следующий год объявлен в Татарстане Годом Габдуллы Тукая. Решение приурочено к 140-летию со дня рождения великого татарского поэта, которое будет отмечаться 26 апреля 2026 года. Также решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова 2026 год объявлен в республике Годом воинской и трудовой доблести. Этим темам в конкурсе будет уделено особое внимание.

В этом году были отмечены работы сразу двух журналистов «Казанских ведомостей». Владислав Косолапкин стал победителем в номинации «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан (публикации в печати)», Ольга Иванычева в этой же номинации заняла 2-е место.