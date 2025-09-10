Звезды театра и кино выступят на Пастернаковских чтениях в Менделеевске

Небольшой татарстанский город Менделеевск вновь готовится стать центром притяжения для ценителей высокого искусства. 20 - 21 сентября здесь пройдет третий международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» под эгидой ЮНЕСКО.

Здесь традиционно проводятся Пастернаковские чтения Фото: tatat-inform.ru

Подробнее об этом в ходе пресс-конференции рассказали заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин, поэтесса, переводчик, кандидат филологических наук Луиза Янсуар, руководитель исполкома Менделеевского района Роберт Искандаров и основатель продюсерской компании «Брайт Пипл» Мария Гальперина.

Как отметил Дамир Натфуллин, уровень культурной жизни в республике невероятно высок и удивить искушенного зрителя сложно. Однако Менделеевску это удалось.

- Три года назад Менделеевский район сделал невозможное, - поделился замминистра. - По инициативе директора завода «Аммоний» и при поддержке местного исполкома неожиданно для многих он стал центром культурных событий.

И особо подчеркнул насыщенную и грамотно составленную программу фестиваля, которую стоит брать на вооружение организаторам даже столичных мероприятий. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РТ.

Юрий Разбежкин рассказал, что Пастернаковские чтения - это не просто фестиваль, а международный гуманитарный проект. Его масштабы растут с каждым годом: в прошлом сезоне мероприятие посетили 6000 гостей, а на сцене было представлено более 20 театральных постановок из Москвы, Петербурга, Перми и Нижнего Новгорода.

Звездами программы прошлых лет были Елена Захарова, Андрей Соколов, Ольга Кабо и Эммануил Виторган. В этом году звездой фестиваля станет Дмитрий Дюжев со спектаклем «Евгений Онегин». Также зрителей ждет выступление народной артистки России Юлии Рутберг.

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев представит

в Менделеевске моноспектакль «Евгений Онегин» Фото: tatar-inform.ru

Идейный вдохновитель фестиваля Мария Гальперина рассказала, что программа каждый год расширяется. Если первые чтения были посвящены в основном творчеству самого Бориса Пастернака, то теперь фестиваль создает диалог между поэзией Серебряного века и современностью.

У проекта уже появились свои традиции. Актер Антон Кукушкин, например, стал бессменным ведущим. В этом году зрителей ждет театральное шествие и мастер-классы от шоумена и перформера Андрея Фейгина, который вместе с детьми будет создавать картонные декорации на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» Маяковского.

Одним из самых ярких событий станет интерактивный спектакль по стихам Иосифа Бродского, где зрители сами станут частью действия. Программа рассчитана на представителей всех возрастов.

Луиза Янсуар отметила, что фестиваль - это важная площадка для консолидации творческих сил. Она подчеркнула, в Казани активно развивается как русскоязычная, так и татароязычная поэтическая сцена - зачастую они существуют параллельно.

- Такие события, как Пастернаковские чтения, позволяют этим «тусовкам» встретиться, происходит интересный творческий взаимообмен, - рассказала поэтесса.

Ярким примером такого диалога станет выставка из 20 картин из Елабуги, которая откроется в галерее «Атмосфера» в Менделеевске.

А в Казани 13 сентября на «Черном озере» пройдет поэтическая репетиция фестиваля - прелюдия к главным событиям в Менделеевске.

Фестиваль «Пастернаковские чтения» проводится в рамках проекта «Лето в Татарстане».