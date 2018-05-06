Честь пронести символ Великой Победы выпадает на долю жителя Нижнекамска второй год подряд. Честь пронести символ Великой Победы выпадает на долю Фокеева второй год подряд. «Знамя, с которым я пойду на параде, весит около трех килограммов», — рассказал татарстанец. По его словам, на репетициях парада Знамя Победы заменяла 16-килограммовая железная труба — для того, чтобы во время парада знаменосец не задумывался о ветровой нагрузке.