Честь пронести символ Великой Победы выпадает на долю жителя Нижнекамска второй год подряд.

Честь пронести символ Великой Победы выпадает на долю жителя Нижнекамска второй год подряд. Честь пронести символ Великой Победы выпадает на долю Фокеева второй год подряд. «Знамя, с которым я пойду на параде, весит около трех килограммов», — рассказал татарстанец. По его словам, на репетициях парада Знамя Победы заменяла 16-килограммовая железная труба — для того, чтобы во время парада знаменосец не задумывался о ветровой нагрузке.