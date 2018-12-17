Первый медиафорум, прошедший 15 и 16 декабря в КНИТУ-КХТИ, стал образовательной и дискуссионной площадкой для общения студентов, увлеченных журналистикой, SMM и дизайном, с профессионалами медиасферы.

В качестве ключевых спикеров форума были приглашены известные в Казани блогеры, дизайнеры и журналисты, которые поделились своим опытом и рассказали о самых актуальных трендах современных медиа.

Среди них руководитель коммуникационного агентства «SVOBODA» Динар Аглямов, основатель студии дизайна «СБИМ принт» Булат Сафин, режиссер арт-портала «AdMe» Вероника Сухова и главный редактор интернет- журнала «Enter» Данил Губайдуллин. Они выступили с лекциями и мастер-классами о современных трендах блогинга и журналистики, основах копирайтинга и инбаунд-маркетинга.

Часть программы была посвящена командообразованию и знакомству с медиапространством Технологического университета. В рамках форума каждый его участник должен был выполнить конкурсное задание на тему «Арт Казань» - сделать это можно в любом из направлений, представленных в программе форума. Лучшие работы были награждены специальными призами, а все участники получили сертификаты и полезные девайсы от КНИТУ-КХТИ.