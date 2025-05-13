Казанцев призывают активно голосовать за благоустройство города

Еще в апреле стартовало онлайн-голосование по выбору приоритетных общественных пространств в Казани, которые должны быть благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Желающим принять в нем участие стоит поторопиться, потому что оно закроется 12 июня.

В ходе нынешнего голосования определяются объекты для обновления на следующий год. Как сообщил заместитель главы исполкома Казани Игорь Куляжев на «деловом понедельнике», в этот раз в представленном списке 32 объекта: по четыре в Приволжском, Ново-Савиновском, Вахитовском, Московском, Авиастроительном и Кировском районах плюс восемь объектов в самом большом в городе Советском районе. Спикер подчеркнул, что объекты равномерно распределены по всему городскому пространству.

Проголосовать могут все казанцы в возрасте от 14 лет на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ». Действует принцип «Один человек - один голос».

Впервые в список претендентов на благоустройство попал Ноксинский лес в Советском районе. Также среди крупных объектов Куляжев назвал третью очередь набережной Нижнего Кабана, сквер «Тебриз», сквер, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, сквер «Молодежный» на улице Декабристов, сквер Султан-Галиева на улице Пушкина. В голосовании представлены также проекты, инициированные городскими сообществами, то есть самими жителями, например, скейт-парк на улице Мира в Дербышках.

Помимо этого, в рамках голосования можно выбрать свою внутридворовую территорию для участия в республиканской программе «Наш двор» в следующем году.

Куляжев напомнил итоги голосования прошлого года. Тогда в голосовании приняли участие 133 тысячи казанцев. Лидером стало Большое Чайковое озеро. Кстати, работы, начатые там, продолжатся и в текущем году. Как и в сквере на улице Миславского и бульваре на улице Серова.

Ведущий заседание мэр Казани Ильсур Метшин призвал всех казанцев принять участие в голосовании. По его словам, логика у федерального правительства, выделяющего средства на благоустройство, простая: чем активнее жители региона, тем больше денег он получит.