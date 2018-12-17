Сегодня в Государственном Совете РТ прошла очередная благотворительная акция АО «Татмедиа» #ПодариПодписку. Поддержав акцию, депутаты оформили подписку на республиканские газеты и журналы. Подарки народных избранников адресованы детским домам, домам-интернатам для престарелых и инвалидов, реабилитационным центрам и прочим социальным учреждениям, а также ветеранам войны. Многие депутаты оформили подписку на газету «Казанские ведомости».

Лилия Маврина, секретарь Госсовета РТ, заместитель председателя Комиссии Госсовета РТ по мониторингу законодательства и правоприменительной практики:

- Благотворительная подписка на республиканскую периодику в стенах Госсовета РТ становится доброй традицией. Мы лично не знаем тех людей, кто будет получать выписанные депутатами газеты и журналы, но очень рады, что можем доставить им несколько приятных минут, которые они посвятят чтению. Среди постояльцев домов-интернатов много тех, кто вырос в самой читающей стране - СССР. Они не признают интернет-издания, по-прежнему любят читать печатную периодику.

Ильшат Аминов, депутат Государственного Совета РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ):

- Благотворительная акция «Подари подписку» проводится уже не первый год. Депутаты Госсовета - постоянные ее участники, стараются не пропускать ни одной подписной кампании. Радует тот факт, что мы становимся проводниками между нашими благополучателями и внешним миром, ведь с помощью газет и журналов одинокие пожилые люди узнают, что происходит в нашем обществе.

Анастасия Исаева, депутат Государственного Совета РТ, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ:

- Я выписала газеты и журналы для Верхнеуслонского дома-интерната для престарелых. По долгу своей работы часто приходится бывать в подобных социальных учреждениях, и при каждом посещении я вижу, как бабушки и дедушки спешат в библиотеку, чтобы почитать свежие газеты. Они интересуются всем, что происходит в республике, в стране. Подписка - это знак внимания от нас, всех неравнодушных людей, знак внимания тем, кто остался без участия близких и родственников.

Иван Гущин, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия:

- Благотворительная подписка - нужное и важное дело. Доставляя радость тем, кто нуждается в помощи, заботе и внимании, в первую очередь сам получаешь удовольствие. Это главный закон добрых дел.

