Казанский марафон 2026 объединит спорт и антитеррористическое просвещение

Ежегодный забег в столице Татарстана не только соберет любителей активного образа жизни, но и получит расширенную социальную миссию. Организаторы превратят спортивное событие в площадку для профилактики деструктивных идеологий и формирования культуры безопасности среди молодежи.

В аппарате антитеррористической комиссии по Республике Татарстан отметили, что интеграция просветительского контента в массовые спортивные мероприятия позволяет эффективно доносить важные смыслы до широкой аудитории. Руководитель аппарата Ильдус Гараев, который сам традиционно участвует в забеге, подчеркнул, что спорт воспитывает дисциплину и единство, а подобные инициативы укрепляют общественное сознание.

Во время марафона на площадке продолжит работу интерактивная зона Академии творческой молодежи РТ. Там помощники руководителя АТК на практических примерах расскажут гостям и участникам о способах противодействия вербовке и методах личной безопасности. Для забегов на 3 и 10 километров подготовили специальные буклеты «Финишируй без потерь» тиражом более 20 тысяч экземпляров. Памятки посвящены современным видам мошенничества и тому, как не стать соучастником преступников.

Медиафасад на здании «Татмедиа» (улица Декабристов) станет главным экраном видеосопровождения. На нем покажут антитеррористический ролик «Мы против терроризма», направленный на формирование у молодого поколения стойкого неприятия экстремистской идеологии.

Забег пройдет с 1 по 3 мая 2026 года. Фан-зона с бесплатным входом для участников и гостей расположена в центре Казани. Маршрут и подробная программа доступны на сайте организаторов.