Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении собаки на подростка в Казани

Город
1 мая 2026  21:07

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения безнадзорной собаки на 15-летнего школьника в казанском поселке Кульсеитово.

По информации из открытых источников, инцидент произошел в апреле 2026 года. Агрессивное животное набросилось на несовершеннолетнего прямо на улице и укусило его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. При этом многочисленные жалобы и обращения в профильные службы, как сообщается, не привели к каким-либо действиям — меры по отлову собаки приняты не были.

Следственное управление СК России по Республике Татарстан уже возбудило уголовное дело по данному факту. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому представить доклад об обстоятельствах произошедшего, а также доложить о результатах расследования и принимаемых мерах по организации отлова безнадзорного животного. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

