Животноводство Татарстана принесло 50 млрд рублей за первый квартал

По итогам первых трех месяцев 2026 года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в республике достигла 50 миллиардов рублей. Из них 35 миллиардов (69%) обеспечила сфера животноводства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продоводствия РТ Марат Зяббаров.

Реализация скота и птицы принесла 15,7 миллиарда рублей, производство яиц — 2,6 миллиарда рублей. В отрасли зафиксирован рост поголовья: птицы стало больше на 3%, свиней — на 5%. При этом общее поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3%, однако количество коров увеличилось на одну тысячу голов.

Параллельно в республике продолжают развивать животноводческую инфраструктуру. Введены три молочных комплекса на 3,8 тысячи голов, реализуется 19 инвестпроектов на 20 600 коров. Действуют 59 кормовых центров в 24 районах, обслуживающих более 217 тысяч голов КРС.

Что касается растениеводства, несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось подкормить озимые и многолетние травы на площади 580 тысяч гектаров (73% от плана). К посевной приступили в 36 районах, засеяно 60 тысяч гектаров, преимущественно ранними яровыми культурами.