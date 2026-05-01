В Татарстане запустили электронную доску почета для лучших работников

news_top_970_100
Республика
1 мая 2026  17:39

В Год воинской и трудовой доблести, объявленный Раисом РТ Рустамом Миннихановым, с 1 мая начался отбор кандидатов для занесения на республиканскую электронную доску почета. Это форма нематериального поощрения за высокие профессиональные заслуги.

Выдвигать сотрудников будут трудовые коллективы предприятий и организаций с численностью от 50 человек (всего таких более трех тысяч, где занято около миллиона граждан), а также профсоюзы. Кандидаты должны иметь стаж работы не менее трех лет, отсутствие дисциплинарных взысканий и подтвержденные высокие достижения, например победы или призовые места на всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

На доску могут претендовать не только действующие работники организаций и госорганов, но и индивидуальные предприниматели, представители трудовых династий, ветераны труда (даже уже не работающие). Дополнительно поощряются волонтеры, благотворители, наставники молодежи, авторы новаторских разработок и рационализаторских предложений, направленных на повышение эффективности предприятий и технологическое лидерство.

Решение о выдвижении согласуют с исполкомами. Имена сначала попадут во внутренний реестр, затем в открытую электронную доску. К концу лета появятся портреты лучших работников республики 2026 года.

news_right_column_240_400
Новости
