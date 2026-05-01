«Ак Барс» одержал домашнюю победу и упрочил лидерство в серии с «Металлургом» - 3-1

В четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» на домашнем льду переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1. Теперь счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу казанцев.

Первый период завершился без голов, хотя гости заметно чаще атаковали. Во втором отрезке «Ак Барс» сумел дважды поразить ворота соперника. Сначала Никита Лямкин реализовал большинство — шайба после серии рикошетов зашла в сетку. Затем Григорий Денисенко с пятачка удвоил преимущество после передачи Дмитрия Яшкина.

В начале третьего периода казанцы забили третью шайбу, но арбитры после видеопросмотра отменили ее из-за помехи вратарю. На 46-й минуте Егор Коробкин сократил отставание до минимума — 1:2. Однако затем хозяева вновь завладели инициативой: сначала Нэйтан Тодд на пятачке восстановил разрыв в две шайбы, а за две минуты до финальной сирены Дмитрий Яшкин поразил пустые ворота, установив окончательный счет 4:1.

Таким образом, «Ак Барс» одержал третью победу в серии и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Пятый матч команд пройдет 3 мая в Магнитогорске. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.