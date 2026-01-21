111 миллионов атак отбито: как новые правила ЦБ защищают счета россиян

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Республике Татарстан Нурания Хайруллина в ходе пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщила, что 2025 год стал временем интенсивной борьбы с социальной инженерией мошенников. К этой работе подключились государственные и правоохранительные органы, а также кредитные организации.

Благодаря защитным системам банков за девять месяцев этого года по всей стране удалось предотвратить 111 миллионов мошеннических операций и сохранить гражданам 11,5 триллионов рублей. Однако, несмотря на эти впечатляющие цифры, аферистам всё же удалось совершить более миллиона успешных операций, в результате чего люди потеряли свыше 21 миллиарда рублей.

Как отметила представитель ЦБ, рост статистики связан не только с активностью преступников, но и с упрощением процедуры подачи заявлений о мошенничестве. Крупные банки внедрили в свои мобильные приложения сервис оперативной подачи таких заявлений. Теперь клиенты могут не только быстро сообщить о хищении в банк, но и сразу сформировать подробную справку для обращения в полицию.

С 1 января 2025 года все банки обязаны проверять переводы по 12 новым критериям, вместо прежних 6. Эти признаки помогают выявлять подозрительные операции. Например, банк приостановит перевод, если за 48 часов до операции клиент сменил номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», либо если за 6 часов до отправки денег получал много звонков с незнакомых номеров. В таких случаях кредитная организация свяжется с клиентом, чтобы подтвердить операцию.

Ещё один признак — перевод адресату, которому человек не переводил деньги более полугода, особенно если за сутки до этого сам получил на свой счёт более 200 тысяч рублей. При совпадении таких условий банк также заблокирует операцию для проверки.

Если система банка видит тревожные признаки, она обязана приостановить перевод и предупредить об этом клиента. Однако, если человек, несмотря на предупреждение, настаивает на операции, банк обязан её провести.

С 1 сентября 2025 года также действуют критерии для выявления подозрительного снятия наличных в банкоматах. Система анализирует нетипичное поведение: снятие денег в необычное время суток, нехарактерную сумму (например, если человек обычно снимал 10 тысяч, а вдруг запросил 100 тысяч), резкую смену локации или повышенную активность звонков и сообщений за несколько часов до операции.

«Суть этих мер — дать человеку лишнюю минуту на раздумья в критический момент, создать дополнительный барьер для мошенников. Таким образом мы защищаем людей от них самих, от страха и растерянности в момент обмана», — пояснила Нурания Хайруллина.

Особое внимание она уделила проблеме «дропперов» — людей, которые, иногда не осознавая этого, помогают мошенникам, предоставляя им доступ к своим счетам или картам. В эту деятельность часто вовлекается молодежь, соблазняющаяся лёгким заработком. Для защиты несовершеннолетних с августа 2025 года вступил в силу закон, запрещающий открывать банковские счёта лицам до 18 лет без согласия родителей.

Представитель Банка России призвала тех, кто понял, что стал «дроппером», немедленно прекратить все контакты с мошенниками, заблокировать доступ к своим онлайн-кабинетам и картам, а также обратиться в полицию.

Отдельно она рассказала о базе данных ЦБ, куда попадает информация о мошеннических операциях от банков и правоохранительных органов. Эти сведения используются для усиления защитных систем. Гражданин может подать заявление на исключение своих данных из этой базы через свой банк или напрямую в ЦБ, который рассмотрит обращение в течение 15 рабочих дней.

В завершение Нурания Хайруллина предостерегла от опасных «шуток» с мошенниками. «Если, распознав обман, вы начинаете тянуть время или грубить, это может обернуться против вас. Ваш номер могут внести в специальный список, и тогда атаки усилятся в разы — звонки будут идти круглосуточно», — предупредила она. Вместо этого она рекомендовала просто класть трубку, а незнакомые номера отклонять — тогда алгоритмы мошенников пометят номер как неактивный, и звонков станет меньше.

