ГАИ задержала молодого водителя BMW, который дрифтовал у стен Кремля

В Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали 19-летнего водителя BMW, устроившего дрифт на Кремлевской улице прямо у стен Казанского кремля. Опасный инцидент произошел днем 6 февраля и попал на видео, которое позже было опубликовано в соцсетях и обнаружено полицией в ходе мониторинга.

Личность нарушителя установили в ходе административного расследования. Им оказался владелец иномарки 2007 года рождения. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

В отношении водителя составлены административные протоколы за опасное вождение и нарушение правил маневрирования. Кроме того, в его действиях усмотрели признаки уголовно наказуемого деяния — по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Для принятия процессуального решения задержанный передан в территориальный отдел полиции.

В Госавтоинспекции также опубликовали кадры, на которых молодой человек принёс публичные извинения за свой поступок.