ГАИ задержала молодого водителя BMW, который дрифтовал у стен Кремля

news_top_970_100
Город
11 февраля 2026  13:08

В Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали 19-летнего водителя BMW, устроившего дрифт на Кремлевской улице прямо у стен Казанского кремля. Опасный инцидент произошел днем 6 февраля и попал на видео, которое позже было опубликовано в соцсетях и обнаружено полицией в ходе мониторинга.

Личность нарушителя установили в ходе административного расследования. Им оказался владелец иномарки 2007 года рождения. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

В отношении водителя составлены административные протоколы за опасное вождение и нарушение правил маневрирования. Кроме того, в его действиях усмотрели признаки уголовно наказуемого деяния — по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Для принятия процессуального решения задержанный передан в территориальный отдел полиции.

В Госавтоинспекции также опубликовали кадры, на которых молодой человек принёс публичные извинения за свой поступок.

news_right_column_240_400
Новости
ГАИ задержала молодого водителя BMW, который дрифтовал у стен Кремля
«Быть первыми»: как дети в Татарстане превращают свои идеи в реальные дела
Судебные приставы РТ взыскали в пользу детей 4 млрд алиментов за год
В Казани за пять лет почти в два с половиной раза выросло количество ясельных групп
125 граммов надежды: хлеб из целлюлозы и хвои стал символом стойкости и мужества
Волейболистки «Динамо-Татарстан» стали чемпионками мира среди ветеранов в Абу-Даби
Бюджет на будущее: как в республике помогают экспортерам
В Казани курьер на электровелосипеде пытался скрыться от ГАИ во время рейда