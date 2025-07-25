1,7 млн туристов за полгода: В Татарстане турпоток вырос на 34%

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Республика
25 июля 2025  08:19

Туристическая отрасль Татарстана демонстрирует беспрецедентный рост – за первое полугодие 2025 года республику посетило на 34% больше гостей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Ключевые достопримечательности – Казанский Кремль, Свияжск и Болгар – увеличили посещаемость на 5-10%. Особенно отличился Чистополь, где после реконструкции пристани приняли 40 круизных судов с 400 тыс. туристов. Популярность набирают и новые объекты: парк альпак «Пача Мама» за год принял 113 тыс. гостей, а термальный комплекс «Пляж» – 74 тыс. посетителей только за два месяца.

В развитии инфраструктуры сделан особый акцент на загородный отдых: 63 объекта уже получили господдержку, включая 358 модульных номеров. В планах – создание доступной среды для людей с ОВЗ и масштабный проект «Казань-Марина» в Лаишевском районе с инвестициями 30 млрд рублей.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжает поддерживать отрасль: до 2027 года запланировано финансирование 29 проектов на сумму 507 млн рублей. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры в Свияжске, где в 2026 году появится современная навигация и зоны отдыха.

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