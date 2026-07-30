2 августа в Казанском Кремле пройдет бесплатный фестиваль «Күрше»

Во Дворе Присутственных мест у мечети Кул Шариф жители и гости столицы смогут бесплатно посетить концерты и мастер-классы в рамках летнего сезона фестиваля «Күрше». В программе — выступления фольклорных коллективов «Сорнай», «Каравон» и этно-группы «Риваять». Начало в 14:00.

1 сентября проект продолжится спектаклем «Габдулла – свет» от Татарского театра юного зрителя им. Кариева. Постановка пройдёт с синхронным переводом на русский язык.

«Күрше» — фестиваль городских событий, реализуемый Институтом развития городов РТ при поддержке Раиса республики. Он объединяет жителей, НКО, бизнес и власть для создания открытых городских мероприятий. Проект «Вдохновленные Татарстаном» посвящён литературному наследию региона через театральное искусство.