Ввысь, к мечте: в Казани 1 августа пройдет праздник «Я выбираю небо!»

1 августа у Центра семьи «Казан» состоится авиационный праздник «Я выбираю небо!». Гостей разнообразная программа, посвященная авиации. Вход свободный. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Виталия Копылова - легендарного руководителя Казанского авиазавода.

Что увидят гости

В небе над Казанкой ожидается проведение авиашоу. В прошлые годы над акваторией реки можно было Ту-214, Як-52, Ту-160, Ил-78 и вертолет «Ансат», выступление пилотажной группы «Русь» и показательные прыжки парашютистов.

30 июля казанцы уже могли увидеть в небе репетицию летного шоу. Раис РТ Рустам Минниханов запечатлел на видео «тяжеловеса» программы - авиалайнер Ту-214, который выпускают на Казанском авиазаводе. В своем канале в Макс глава республики пригласил всех на праздник: «Приходите, будет здорово!».

Для детей и профессионалов

Праздник не только про зрелища. У события есть и важная миссия: показать молодежи, что авиация - это еще и перспективная профессия. На площадке развернется «Аллея профориентации», где ведущие авиапредприятия и КНИТУ-КАИ расскажут о том, как стать инженером или пилотом.

Гостей ждут VR-симуляторы, где можно попробовать «собрать» фюзеляж самолета, мастер-классы по дроноспорту и 3D-моделированию. Для маленьких посетителей будут работать отдельные игровые зоны, а на сцене выступят творческие коллективы. Также состоится награждение работников авиационной промышленности Татарстана, отличившихся в профессиональной деятельности.

Как добраться

Чтобы праздник прошел безопасно, в центре города будут действовать ограничения. С 10:00 до 22:00 могут перекрыть движение на улицах Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова) и Бондаренко. Доступ на обзорную площадку Центра семьи «Казан» будет ограничен. Лучший способ добраться - общественный транспорт. Ближайшая станция метро - «Козья слобода».

Праздник начнется в 13:00. Вход свободный. Организатор - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.