20 школ Татарстана тестируют вход для учеников по распознаванию лица

В Татарстане стартовал пилотный проект по внедрению биометрической системы контроля доступа в учебных заведениях. На текущий момент технологию тестируют в 20 школах республики.

На входах установлены специальные терминалы, которые сканируют лицо ученика и сверяют его с данными, предварительно внесенными в Единую биометрическую систему. Важным условием является обязательное письменное согласие родителей на обработку персональных данных ребенка, которое можно в любой момент отозвать.

Целью проекта является повышение уровня безопасности в образовательных учреждениях и создание современной системы контроля посещаемости. Решение о масштабном внедрении технологии по всему региону будет принято по итогам тестирования.