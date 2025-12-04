Проектный офис ЦУР Татарстана подвел итоги пятилетней работы

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, возглавляющая проектный офис Центра управления регионом республики, подвела итоги пятилетней деятельности этого коллегиального органа. За это время состоялось 25 заседаний, на которых рассматривались ключевые проблемы, волнующие жителей региона.

«Эффективность работы центра очевидна. Пять лет назад, после поручения президента России, было непонимание, зачем нужны ЦУР при наличии правительств. Но практика доказала правильность этого решения», — отметила Сабурская.

Основная задача проектного офиса — совершенствование системы работы с обращениями граждан. Орган анализирует поступающие сигналы через все каналы связи, включая информационные системы, письменные и устные обращения, горячие линии ведомств и муниципалитетов. В состав офиса входят представители всех министерств, исполнительной власти, депутатского корпуса и аппарата Раиса республики.

Одной из наиболее обсуждаемых тем стали обращения, связанные с реализацией законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами. «Обсуждения помогают улучшать качество работы, что отражается в динамике обращений», — подчеркнула омбудсмен.

Отдельные системные вопросы, например, разделение бытовых и строительных отходов, требуют решений на законодательном уровне. Такие инициативы направляются в Государственную Думу и руководству республики для дальнейшей проработки.