«Четыре татарина» выиграли первый Международный кубок чемпионов КВН в Казани

В концертном зале «УНИКС» Казанского федерального университета состоялся финал юбилейного 30-го сезона Клуба веселых и находчивых Татарстана. Главным событием вечера стала победа воссозданной команды «Четыре татарина», которой достался первый в истории Международный кубок чемпионов КВН.

За титул боролись признанные лиги КВН: белорусский «Доктор Хаус» и двукратные чемпионы Высшей лиги «Ровеньки» из Орла. Обновленный состав «Четырех татар», собранный под руководством опытного Сиреня Байрамова, представил программу, основанную на тонкой игре с местным колоритом.

«Это талантливые ребята с большими амбициями, которые хотели порадовать зрителя и оправдать доверие», — прокомментировал руководитель команды Сиреня Байрамов.

Жюри, в которое вошли легенды КВН Михаил Марфин и Михаил Ярченко, хоккеист Данис Зарипов, лидер группы «Волга-Волга» Антон Салакаев и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов, единогласно присудило победу казанской команде.

Как отметил президент КВН РТ Андрей Кондратьев, за прошедший сезон команды Татарстана добились значительных успехов: два коллектива выступали в Высшей лиге, а «Четыре татарина» получили приглашение на юбилейный концерт в Кремль. В планах развития движения — проведение крупного международного турнира и открытие Театра КВН.