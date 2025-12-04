Казанский «Рубин» оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение игроков

Футбольный клуб «Рубин» из Казани оштрафован на 100 тысяч рублей за недисциплинированное поведение команды в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Наказание было вынесено Комитетом по дисциплине Российского футбольного союза (КДК РФС).

Инцидент произошел 30 ноября в гостевом матче против санкт-петербургского «Зенита», который казанцы проиграли со счетом 0:1. В течение этой игры арбитр показал шесть желтых карточек игрокам «Рубина», что и стало основанием для дисциплинарного взыскания.

«В матче «Зенит» — «Рубин» рассмотрели неподобающее поведение команды «Рубин», предупреждение шести футболистов — клуб оштрафован на 100 тысяч рублей», — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Данный штраф является стандартной санкцией за «неподобающее поведение команды» в регламенте РФС и применяется при получении определенного количества предупреждений от судьи в течение одного матча.