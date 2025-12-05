Премия «Добрый Татарстан» собрала рекордные 517 заявок

Волонтерская премия «Добрый Татарстан» в этом году установила новый рекорд, получив 517 заявок из всех 45 муниципалитетов республики. Этот показатель почти вдвое превышает число участников первого сезона в 2021 году.

Как отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, добровольческое движение в регионе имеет глубокие традиции, заложенные еще во время подготовки к Универсиаде 2013 года, и продолжает активно развиваться. Особенностью премии является оценка именно личного вклада волонтеров, а не их проектов.

Конкурс проводится по трем направлениям: «Волонтеры» (от 8 лет), «Команды» и «Бизнес». В текущем сезоне появились специальные номинации «Героический поступок года» и «Волонтер года в сфере инклюзии».

Очные этапы премии прошли на тематических площадках — от медицинских учреждений до спортивных арен. Параллельно состоялся традиционный Марафон добрых дел, участники которого совершили 319 социально значимых поступков.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 10 декабря в ИТ-парке имени Башира Рамеева. Как анонсировал министр, с 2026 года премия получит новый статус: будут учреждены почетный знак и премия Раиса республики «Добрый Татарстан».