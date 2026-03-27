200 студентов Казани получат профессию вожатого к началу сезона

В Городском центре «Ял» стартовал десятый сезон школы вожатых. Обучение, которое началось 19 февраля, проходят 200 слушателей. Лучшие выпускники смогут устроиться в детские лагеря предстоящим летом.

Программа рассчитана на 144 академических часа и основана на федеральных стандартах. Будущие вожатые изучают педагогику, возрастную психологию, нормативно-правовые основы работы с детьми. Отдельный блок посвящен развитию лидерских качеств, профилактике конфликтов и буллинга, а также мотивации подопечных.

Практическая часть курса учит разрабатывать мероприятия и формировать планы работы отряда. Финалом подготовки станет выездной интенсив с 17 по 19 апреля. После сдачи экзамена лучшие выпускники получат места в лагерях центра «Ял».

Школа вожатых работает с 2016 года. За это время подготовлено более 1,1 тыс. специалистов, 90% из которых начали карьеру в сфере детского отдыха.