Муфтий Татарстана поздравил верующих с наступлением Курбан-байрама

Муфтий республики обратился к единоверцам с поздравлением по случаю великого праздника Курбан-байрам. В своем обращении он подчеркнул, что этот день символизирует богобоязненность, божественную гуманность и милость. Через жертвоприношение мусульмане следуют примеру пророков Ибрахима и Исмаила, демонстрируя покорность воле Всевышнего. Угощая нуждающихся, родственников и соседей, верующие выражают благодарность Аллаху за его дары. Главный смысл праздника — стремление к довольству Всевышнего и готовность жертвовать любимым ради Творца.

Муфтий напомнил хадис из Сунана Тирмизи о том, что в день Курбан-байрама самым любимым для Аллаха деянием является жертвоприношение, и призвал верующих совершать его искренне.

Праздник также знаменует завершение обрядов хаджа. В эти дни на священных землях Мекки находятся 1 800 паломников из Татарстана. Муфтий выразил благодарность руководству республики за поддержку в организации хаджа.

В завершение обращения муфтий пожелал верующим принятия их жертвоприношений, поклонений и молитв, умножения наград, а также бараката, благополучия и счастья в каждом доме.