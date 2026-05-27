Свыше 1,8 тыс. тонн пшеницы забраковали в Татарстане из-за затхлого запаха

27 мая 2026  11:09

В течение двух недель специалисты Центра оценки качества продукции АПК исследовали 24 партии зерна на соответствие ГОСТу и техническому регламенту. Почти две тысячи тонн не прошли проверку: образцы имели затхлый запах и крошащуюся клейковину. Информация о нарушениях направлена в Управление Россельхознадзора по республике.

Заведующий испытательной лабораторией филиала ЦОК АПК в Татарстане Ильсур Якупов пояснил, что здоровая пшеница не имеет таких признаков. В забракованных пробах клейковина представляет собой крепкую, сильно крошащуюся губчатую массу, которая не формируется в шарик. Такое состояние не позволяет даже определить ее качество с помощью специального прибора.

Дефекты возникают из-за неблагоприятных погодных условий (дожди или засуха), болезней и вредителей, слишком высокой температуры сушки, а также обработки фунгицидами, гербицидами или инсектицидами. В результате в зерне расщепляются жиры, которые в норме укрепляют клейковину.

