Празднование Курбан-байрама в Татарстане собрало более 680 тысяч верующих

27 мая 2026  14:25

В республике завершились торжества по случаю одного из главных мусульманских праздников. По данным пресс-службы Росгвардии, утренние мероприятия посетили свыше 680 тыс. человек. Безопасность граждан обеспечивали росгвардейцы совместно с сотрудниками МВД и частных охранных организаций. Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка допущено не было.

В Казани и других районах Татарстана наряды полиции в местах проведения религиозных обрядов усилили дополнительными отрядами росгвардейцев. В Набережных Челнах специалисты ОМОН «Тайфун» до начала мероприятий обследовали мечети и прилегающие к ним территории, в том числе с применением служебных собак. По итогам опасных предметов не обнаружено.

