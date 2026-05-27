Татарстан впервые примет чемпионат России по велоспорту на шоссе

С 1 по 5 июля 2026 года в республике пройдет Альфа-Банк чемпионат России по велоспорту на шоссе. Соревнования организуют сразу на двух площадках — в Иннополисе и Казани. Руководит подготовкой президент Федерации велосипедного спорта РТ, известный гонщик и победитель этапа Tour de France Ильнур Закарин.

Решение довести национальное первенство Татарстану подтверждает его растущий статус как одного из ключевых центров шоссейного велоспорта в России. За последний год здесь появилась первая в регионе велоакадемия, регулярно проходят массовые заезды, а в 2025-м Иннополис и Казань уже успешно принимали чемпионат страны.

Программа соревнований:

1 июля (Иннополис): индивидуальная гонка на время (женщины — 25 км, мужчины — 35 км).

2 июля (Иннополис): командная смешанная эстафета (оба этапа по 25 км), после чего организаторы проведут массовый заезд на 5 км для всех желающих.

3 июля: технический день, переезд в Казань.

4 июля (Казань): женская групповая гонка (114 км, 12 кругов по 9,5 км) и любительский заезд «Мастерс». Вечером — публичный просмотр этапа Tour de France с живым комментарием Ильнура Закарина.

5 июля (Казань): любительские заезды «Мастерс» на 47 и 95 км, а также мужская групповая гонка на 190 км (20 кругов).

Вход для зрителей на все дни свободный. Схемы перекрытия движения будут опубликованы после 20 июня. Для гостей подготовят фан-зону, детские велоактивности, мастер-классы и фотозоны.