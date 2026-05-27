Раис РТ поздравил мусульман республики с Курбан-байрамом

Раис Татарстана обратился к мусульманам и всем жителям республики с поздравлением по случаю одного из главных исламских праздников — Ид аль-Адха (Курбан-байрам), знаменующего завершение хаджа. Глава региона подчеркнул, что этот священный день учит доброте, щедрости и взаимоуважению, а в условиях серьезных испытаний для исламского мира объединяющая сила праздника особенно значима.

Он отметил, что в Татарстане веками складывалась традиция, когда мусульманские и православные праздники отмечаются сообща — представителями разных национальностей и вероисповеданий. В Год единства народов России и в год, когда Казань удостоена статуса культурной столицы исламского мира, это приобретает особое значение. Регион продолжает демонстрировать верность традициям и духовным ценностям, развивая межрелигиозный диалог.

В завершение раис РТ выразил надежду, что Всевышний примет искренние жертвы верующих, и пожелал всем счастья, мира, добра и благополучия.