Раис РТ поздравил мусульман республики с Курбан-байрамом

news_top_970_100
Республика
27 мая 2026  09:21

Раис Татарстана обратился к мусульманам и всем жителям республики с поздравлением по случаю одного из главных исламских праздников — Ид аль-Адха (Курбан-байрам), знаменующего завершение хаджа. Глава региона подчеркнул, что этот священный день учит доброте, щедрости и взаимоуважению, а в условиях серьезных испытаний для исламского мира объединяющая сила праздника особенно значима.

Он отметил, что в Татарстане веками складывалась традиция, когда мусульманские и православные праздники отмечаются сообща — представителями разных национальностей и вероисповеданий. В Год единства народов России и в год, когда Казань удостоена статуса культурной столицы исламского мира, это приобретает особое значение. Регион продолжает демонстрировать верность традициям и духовным ценностям, развивая межрелигиозный диалог.

В завершение раис РТ выразил надежду, что Всевышний примет искренние жертвы верующих, и пожелал всем счастья, мира, добра и благополучия.

news_right_column_240_400
Новости
В Альметьевске из-за настенного светильника на лоджии погиб 79-летний мужчина
Татарстан впервые примет чемпионат России по велоспорту на шоссе
Свыше 1,8 тыс. тонн пшеницы забраковали в Татарстане из-за затхлого запаха
Минтруд РТ опроверг ложные сообщения о массовом наборе кладбищенских сотрудников
Раис РТ поздравил мусульман республики с Курбан-байрамом
Муфтий Татарстана поздравил верующих с наступлением Курбан-байрама
«Земля открытий»: жителей Татарстана приглашают снять видео о родном крае
Два человека погибли в ДТП на Оренбургском тракте в Казани