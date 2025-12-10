22-летнего казанца на Mercedes задержали с долгом по штрафам в 164 тысячи рублей

Город
10 декабря 2025  10:16

В Казани на улице Пушкина сотрудники Госавтоинспекции задержали 22-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz. Проверка показала, что молодой человек, чей водительский стаж составлял всего четыре месяца, накопил неоплаченные административные штрафы на общую сумму свыше 164 тысяч рублей.

По данным полиции, транспортное средство было остановлено в районе дома №31 по улице Пушкина из-за подозрительного характера движения. После установления факта крупной задолженности по штрафам, сроки оплаты которых давно истекли, к ситуации подключились судебные приставы.

Они составили акт о наложении ареста на автомобиль, после чего иномарка была перемещена на специализированную стоянку. Сам водитель был доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и установления всех обстоятельств нарушения.

