Тарифы на ЖКУ в Татарстане: какое повышение нас ждет в 2026 году?

Указ Раиса РТ Рустама Минниханова, который в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу, обозначает основные параметры повышения тарифа на коммунальные услуги на территории республики. Документ определяет предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во всех муниципальных образованиях республики. То есть на какую величину можно будет увеличить тарифы с 1 октября. В том же проекте указа содержится и обоснование их величины.

Но сначала стоит отметить, что уже с Нового года коммунальные тарифы вырастут по всей стране на 1,7%. Это связано с увеличением НДС с 20 до 22%.

А вот величина платы за коммунальные ресурсы, вводимая с октября следующего года, зависит от конкретного региона. Так, наибольший рост тарифа ждет жителей крупнейших городов республики – Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, а также райцентров.. Для жителей этих городов вырастет на 18,2% или почти 20,21% за год (учитывая повышение в начале года).

Впрочем, в ответ на обращения в пресс-службу Госкомитета РТ по тарифам корреспондента нашего издания, сообщили что по Казани конкретных цифр пока нет.

Однако документ указа Раиса помогает понять параметры повышения тарифов. Так, плата за холодное водоснабжение вырастет с 1 января до 35,14 рубля/кубометр, а с 1 октября — до 42,17 рубля/кубометр. Общее повышение составит – 21,7%. Но это самое большое повышение тарифа для казанцев.

Тариф за водоотведение вырастет до 46,97 рубля/кубометр с 1 января и до 52,64 рубля/кубометр с 1 октября. То есть на 13,8%.

Тариф на теплоснабжение вырастет до 2 943,49 рубля/Гкал с 1 января и 3 417,39 рубля/Гкал с 1 октября или на 17,8%.

Самое маленькое увеличение ждет статью расходов — обращение с ТКО. Тариф на эту услугу должен вырасти до 668,70 рубля/кубометр или всего на 11,6%.