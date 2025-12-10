В Казани за год убрали 269 несанкционированных свалок

За 2024 год в Казани полностью ликвидировано 269 несанкционированных мест складирования отходов. Работы охватили все районы города: от промышленных зон до садоводческих товариществ и придорожных участков.

Наибольшее число свалок устранено в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — 104 из 119 выявленных. В Вахитовском и Приволжском — 80 объектов, включая крупный очаг под мостом «Миллениум» на ул. Подлужной, где вывезли более 1,3 тыс. м³ мусора и засеяли газон на 4,8 тыс. м². Там же посажено 185 деревьев.

В Советском районе устранены все 68 зафиксированных свалок, в том числе за мечетью «Салях» и в СНТ «Родник». В Кировском и Московском районах убрано 17 объектов — включая крупную свалку у полигона на ул. Химической, откуда вывезли почти 2 тыс. тонн строительных отходов.

Для профилактики повторных нарушений применяется комплекс мер:

установка фотоловушек (Минэкологии РТ),

перекопка подъездных путей к проблемным зонам,

компенсационное озеленение — в отдельных районах высажено до 1000 деревьев, включая живые изгороди для блокировки несанкционированных въездов.

Часть работ проведена в рамках весеннего двухмесячника, а также при участии предприятий, отвечающих за содержание прилегающих территорий. Всего с начала года вывезено свыше 21,5 тыс. м³ отходов.