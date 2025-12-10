Более 350 специалистов поборются за звание лучшего инженера Татарстана

В Татарстане завершился приём заявок на VI ежегодный республиканский конкурс профессионального мастерства «Инженер года». По итогам регистрации в оргкомитете подтвердили участие 354 человек, подавших в общей сложности 372 заявки. Разница объясняется тем, что некоторые участники претендуют сразу в нескольких номинациях: 9 человек — в двух, трое — в трёх, а один энтузиаст — сразу в четырёх категориях.

Итоги приёма подвели на заседании организационного комитета под председательством первого заместителя министра промышленности и торговли республики Родиона Карпова.

Особое внимание было уделено качеству представленных материалов: по оценке оргкомитета, в этом году заявки подготовлены значительно тщательнее — как по содержанию, так и по оформлению. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о росте вовлечённости и зрелости конкурсной культуры среди инженерного сообщества.

Традиционно в отборе задействованы ведущие технические вузы республики — в 2025 году их число осталось на уровне прошлого года: 8 университетов и академий направили своих представителей.

Заметно усилился интерес со стороны реального сектора экономики: если в прошлом году в конкурсе участвовали 60 производственных компаний, то сейчас — уже 70. Это подчёркивает значимость мероприятия как площадки для выявления и продвижения кадров, востребованных на предприятиях.

Где больше всего претендентов?

Конкурс традиционно разделён на три возрастные категории:

«Будущие инженеры» — студенты и аспиранты,

«Молодость, успех, перспектива» — специалисты до 35 лет (работающие инженеры, научные сотрудники вузов),

«Опыт, достижение, компетентность» — профессионалы старшего поколения.

Лидером по числу заявок стала средняя группа — молодые инженеры, демонстрирующие динамику роста и востребованность свежих кадров.

Среди тематических направлений наибольший отклик вызвали уже устоявшиеся сферы — машиностроение и сельскохозяйственная техника. При этом принципиально новая номинация — «Робототехника и искусственный интеллект» — быстро завоевала популярность, особенно среди молодёжи. Это подтверждает тренд на цифровизацию инженерных компетенций в регионе.