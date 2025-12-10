Раис РТ Рустам Минниханов участвует в Российско-Эмиратском бизнес-форуме в Дубае

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, где принимает участие в ключевом деловом мероприятии — Российско-Эмиратском бизнес-форуме. Как сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова, форум служит важной площадкой для развития стратегического партнерства между двумя странами.

В программе мероприятия запланирован ряд тематических сессий, посвященных актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Особое внимание будет уделено работе Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, заседание которой также пройдет в рамках форума.

Участие в мероприятии позволяет представителям татарстанской власти и бизнеса обсудить конкретные проекты и перспективы взаимодействия с эмиратскими партнерами, а также представить инвестиционный потенциал республики на крупной международной площадке.