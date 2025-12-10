Паромное сообщение между Казани и Верхним Услоном завершило сезон

10 декабря 2025  08:29

В связи со сложными погодными условиями досрочно остановлена работа паромной переправы, связывающей Казань и поселок Верхний Услон. Оператор сообщил о прекращении навигации в своем телеграм-канале, отметив, что возобновление движения ожидается только с установлением устойчивого ледового покрова.

В настоящее время переправа не функционирует. Традиционно после завершения паромного сезона связь между берегами Волги осуществляется по ледовой переправе, которая организуется после формирования безопасной толщины льда.

