26 проектов из 10 районов РТ получат господдержку для развития туризма

В Татарстане определены победители конкурсного отбора на получение государственной поддержки для развития туристической инфраструктуры в 2025 году. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» финансирование получат 26 проектов из десяти муниципальных образований республики.

Как сообщает Госкомитет РТ по туризму, средства будут направлены на создание и модернизацию объектов туристической инфраструктуры. В числе планируемых работ — обустройство детских и спортивных площадок, создание доступной среды для маломобильных граждан, организация пунктов проката, оборудование банных комплексов и зон для проведения мероприятий.

Среди объектов, которые будут модернизированы, — санатории «Крутушка» и «Ливадия-Татарстан» в Казани, база отдыха «Белая Дача» в Елабужском районе, загородный комплекс «Minger Med Spa» в Сабинском районе, санаторно-оздоровительный комплекс «Иволга» в Бавлинском районе и другие популярные туристические объекты республики.

Отдельное внимание будет уделено созданию условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит сделать туристические услуги в регионе более доступными.