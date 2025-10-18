«Нефтехимик» и КАМАЗ узнали соперников по шестому раунду Кубка России

18 октября 2025  08:44
Автор:
Эдгар Витковский

Татарстанские клубы узнали имена соперников по шестому раунду Кубка России (Путь регионов). КАМАЗ встретится в гостях с «Челябинском», а «Нефтехимику» предстоит сыграть в Башкортостане с «Уфой». Матчи пройдут в диапазоне с 28 по 30 октября – точные даты будут определены позднее.

В пятом раунде Кубка России КАМАЗ уверенно обыграл «Чайку» (3:1), а его соперник выбил «Родину» в серии пенальти (5:4). «Нефтехимик» в серии одиннадцатиметровых был точнее «Шинника» (5:3), «Уфа» с таким же счётом за пределами основного времени одолела «Енисей».

