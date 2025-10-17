В Татарстане стали известны даты религиозных праздников в 2026 году

Духовное управление мусульман Татарстана официально утвердило даты основных религиозных праздников на 2026 год. Согласно календарю, священный месяц Рамадан начнется 19 февраля и продлится до 20 марта, когда верующие отметят Ураза-байрам.

Праздник Курбан-байрам в следующем году выпадает на 27 мая. Оба значимых для мусман события приходятся на будние дни.

Отмечается, что точные даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама, как и в предыдущие годы, будут дополнительно подтверждены официальным указом Раиса республики.