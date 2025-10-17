Обследование на новом маммографе в Казани прошли 677 женщин за месяц

17 октября 2025  18:15

С начала сентября в поликлинике №20 Казани работает новый современный маммограф, приобретенный в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». За первый месяц эксплуатации оборудования обследование прошли 677 жительниц города.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана, 36 женщинам по результатам скрининга потребовалось дополнительное обследование для уточнения диагноза.

Новый аппарат «Маммоскрин» обладает улучшенными диагностическими возможностями — обеспечивает высокое качество снимков при сниженной лучевой нагрузке на пациенток. Это позволяет выявлять заболевания молочных желез на ранних стадиях с максимальной точностью и безопасностью.

