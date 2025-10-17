«Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо» в овертайме

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над минским «Динамо» в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Минчане первыми открыли счет благодаря голу Виталия Пинчука, но «Нефтехимик» быстро сравнял усилиями Никиты Хоружева. Во втором периоде команды продолжили обмен голами: сначала Илья Усов вывел хозяев вперед, затем Герман Точилкин восстановил равновесие. Однако еще до перерыва Пинчук оформил дубль, вновь дав минчанам преимущество.

В третьем периоде нижнекамцы пошли на рискованный шаг, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Решение оправдалось — Точилкин сравнял счет за две минуты до конца основного времени, отправив игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке победу «Нефтехимику» принес точный бросок Владислава Барулина, успешно завершившего атаку «3 в 2».

Благодаря этой победе нижнекамская команда поднялась на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.