32 километра Казанки очищены в рамках экопроекта «Свободный ток»

В Татарстане завершается третий этап масштабного экологического проекта «Свободный ток» — инициативы Министерства экологии РТ и Татарстанского отделения Русского географического общества, направленной на реабилитацию реки Казанки. Проект реализуется при поддержке Президента республики Рустама Минниханова и входит в общую систему мероприятий по выполнению нацпроекта «Экологическое благополучие».

За время реализации проекта, стартовавшего в 2023 году, участникам удалось пройти 32 километра реки, устранить 69 древесных завалов, извлечь из русла около 5 тысяч кубометров затонувшей древесины и собрать более 900 мешков мусора с берегов и водной поверхности. Только в 2025 году ликвидировано 14 препятствий и собрано почти 100 мешков отходов.

Недавно в Бирюлинском сельском поселении Высокогорского района прошёл экологический сплав, в котором приняли участие волонтёры, журналисты и инструкторы казанского клуба «Kazan Kayak». Участники начали с уборки прибрежной зоны, после чего, пройдя инструктаж по технике безопасности, отправились на каяках вдоль труднодоступных участков реки. Даже те, кто впервые оказался в судне, быстро освоились и активно включились в работу — за несколько часов было собрано шесть мешков пластика, упаковок и других отходов.

«Свободный ток» — не просто уборка, а комплексная реабилитация водной артерии. Завалы из поваленных деревьев мешают течению, способствуют застою воды, размножению комаров и разрушению берегов. Их расчистка восстанавливает естественный гидрологический режим и способствует оздоровлению экосистемы.