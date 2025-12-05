Около 2 тысяч сельхозпредприятий в РТ не зарегистрированы в системе «Честный знак»

Республика
5 декабря 2025

Согласно данным, предоставленным оператором системы «Честный знак», из 1848 действующих сельскохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей 1814 не зарегистрированы в государственной информационной системе мониторинга (ГИС МТ).

Регистрация в системе является обязательной для всех участников оборота ветеринарных препаратов и направлена на обеспечение контроля за движением лекарств, безопасностью пищевой продукции и соблюдением отраслевых стандартов.

За нарушение требований предусмотрены административные санкции: для должностных лиц — штрафы до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Кроме того, отсутствие регистрации может привести к запрету на реализацию маркированной продукции.

Несмотря на критику со стороны бизнеса, отмечающего дополнительную финансовую нагрузку (расходы молочной отрасли на систему в 2024 году составили 525 млн рублей), регистрация остается обязательным требованием законодательства. Управление Россельхознадзора по РТ призвало всех участников рынка незамедлительно выполнить требования по регистрации в ГИС МТ.

