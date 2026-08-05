Стартовал прием заявок на III фестиваль молодежных театров «Премьера»

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Республика
5 августа 2026  13:58

Студенческие и молодёжные театры республики могут подать заявки на участие в III Открытом телевизионном фестивале «Премьера». Приём заявок и видеозаписей спектаклей продлится до 1 сентября, финал пройдёт в Казани с 26 по 30 ноября.

Участниками могут стать творческие коллективы организаций СПО и вузов, а также молодёжные объединения. Возраст — от 16 до 35 лет. Ключевое условие: не менее половины состава должны составлять студенты.

На конкурс принимаются спектакли по пьесам, прозе, литературным композициям и другим сценическим материалам. Продолжительность — до 1 часа 20 минут, без антракта.

Фестиваль проходит в три этапа. Первый — заявочный (до 1 сентября). Второй — творческие экспедиции мастеров театра (сентябрь–ноябрь). Третий — финал в Казани. Организаторы: «Созвездие – Йолдызлык» при поддержке Минмолодёжи РТ, Минобрнауки РТ, «Татмедиа», Совета ректоров и других партнёров.

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