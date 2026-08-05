На электронную Доску почета РТ попали сотрудники 4,8 тыс. предприятий

В республике заработала электронная Доска почета, на которой уже представлены более 15 тыс. работников с 4,8 тыс. предприятий.

Инициатива направлена на признание профессиональных заслуг жителей, поддержку карьерного роста и формирование культуры уважения к труду. Кандидатов выдвигали коллективы по согласованию с исполкомами. Условия: стаж от трёх лет, отсутствие взысканий и высокие результаты.

Больше всего участников из образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, культуры, спорта и транспорта. Среди предприятий-лидеров — КАМАЗ, «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», Казанский вертолётный завод.

Список будут обновлять ежегодно. Повторное выдвижение того же работника возможно не ранее чем через пять лет. Такой подход позволяет ежегодно отмечать новых специалистов, вносящих вклад в развитие республики.