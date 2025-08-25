400 предпринимателей освоили маркетплейсы при государственной поддержке в РТ

В рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Республика Татарстан достигла значительных успехов в цифровизации малого бизнеса. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ, 400 самозанятых и предпринимателей прошли специализированное обучение по интеграции в крупнейшие маркетплейсы страны.

Программа, реализуемая на базе центра «Мой Бизнес», предлагает комплексный подход к digital-трансформации: от выбора оптимальной торговой площадки и разработки логистических схем до создания продающего контента и настройки личных кабинетов. Особое внимание уделяется работе по системе FBO (Fulfillment By Operator), предусматривающей передачу логистических операций маркетплейсу.

Обучение ориентировано на представителей малого бизнеса, применяющих специальные налоговые режимы и не имеющих опыта работы на цифровых торговых площадках. Участники получают практические навыки оформления товарных карточек, генерации штрих-кодов и оптимизации продаж через аналитику.

Набор на образовательные модули продолжается, однако количество мест ограничено. Потенциальные участники могут подать заявки через официальные ресурсы центра «Мой Бизнес».