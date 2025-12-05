В новогодние праздники РЖД запускает дополнительные поезда из Казани

В преддверии зимних праздников Горьковская железная дорога значительно расширяет перевозочные мощности. С 26 декабря 2025 года и до 12 января 2026 года в расписание будут введены свыше 100 дополнительных поездок — как прямых, так и транзитных — для обеспечения комфортного выезда и возвращения пассажиров в каникулярный период.

Особое внимание уделено межрегиональным маршрутам с высокой загрузкой. Так, между Казанью и Москвой запустят усиленное движение: в график войдут скоростные составы под номерами 205/206, 285/286 и 276. На южном направлении — в сторону Черноморского побережья — возобновят и учащают рейсы фирменного поезда №375/118 «Казань — Пенза — Адлер». По предварительным данным, только по этим маршрутам будет выполнено более 50 дополнительных отправлений.

Отдельный акцент сделан на межрегиональную интеграцию. Из Ижевска в столицу и обратно будет отправлено около 30 дополнительных поездов, следующих с обязательной остановкой в Казани — это сделает пересадку удобной для жителей Удмуртии. Кроме того, почти 20 рейсов знаменитого фирменного состава №51/52 свяжут три крупных города Поволжья: Казань, Ижевск и Нижний Новгород, укрепив транспортную доступность региона.

Все дополнительные составы оснащены современными вагонами — как плацкартными, так и купейными. Пассажиры смогут воспользоваться кондиционированием, биотуалетами, электророзетками у каждого спального места. Для семей с маленькими детьми предусмотрены специализированные купе с повышенной вместимостью и адаптированной планировкой.

Как отмечают в пресс-службе Горьковской ЖД, решение о запуске дополнительных рейсов принято с учётом традиционного роста спроса в конце декабря — начале января и направлено на снижение нагрузки на основные маршруты, а также на поддержку внутреннего туризма в праздничные дни.